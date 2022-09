Basket, Europei 2022: Spagna facile sulla Bulgaria, successo bosniaco contro l’Ungheria (Di giovedì 1 settembre 2022) Esordio ufficiale per l’edizione 2022 degli Europei, con le prime sei partite di scena tra Tbilisi e Colonia. In Georgia a dare avvio alle danze sono Spagna e Bulgaria, mentre in Germania si parte da Bosnia ed Erzegovina ed Ungheria. Un confronto a senso unico, l’altro molto incerto. Spagna-Bulgaria 114-87 Molto poco da dire sul confronto tra una squadra che, per quanto depotenziata rispetto agli anni passati, è pur sempre tra le migliori 8 d’Europa, e un’altra che il maggior supporto lo ha da due giocatori, di cui uno semplicemente sbaglia la partita e l’altro no. Solo nei primi tre minuti la Bulgaria regge il passo della Spagna, poi è solo monologo degli uomini di Sergio Scariolo. Nel complesso, l’unico bulgaro a lasciare una viva traccia ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Esordio ufficiale per l’edizionedegli, con le prime sei partite di scena tra Tbilisi e Colonia. In Georgia a dare avvio alle danze sono, mentre in Germania si parte da Bosnia ed Erzegovina ed Ungheria. Un confronto a senso unico, l’altro molto incerto.114-87 Molto poco da dire sul confronto tra una squadra che, per quanto depotenziata rispetto agli anni passati, è pur sempre tra le migliori 8 d’Europa, e un’altra che il maggior supporto lo ha da due giocatori, di cui uno semplicemente sbaglia la partita e l’altro no. Solo nei primi tre minuti laregge il passo della, poi è solo monologo degli uomini di Sergio Scariolo. Nel complesso, l’unico bulgaro a lasciare una viva traccia ...

