Basket, Europei 2022: l’Italia affronta l’Estonia. I baltici ai raggi X: Kotsar da tenere d’occhio, ci sono due ex Serie A (Di giovedì 1 settembre 2022) Sarà l’Estonia la prima avversaria dell’Italia ai prossimi Europei. Domani alle 21:00, al Mediolanum Forum di Milano, la Nazionale azzurra sfiderà quella baltica. Si tratta di un confronto profondamente diverso da quelli delle ultime qualificazioni continentali, che per la nostra selezione non valeva fondamentalmente niente visto che il pass era automatico, ospitando il raggruppamento a Milano. Dal 23 ottobre 2019 l’allenatore è il finlandese Jukka Toijala, che si è preso carico di una squadra storicamente poco fortunata agli Europei, quando vi ha partecipato. Solo agli albori l’Estonia è stata nelle zone alte con costanza (due quinti posti nel 1937 e 1939). Per il resto solo altre tre occasioni di far parte del massimo torneo continentale, con un clamoroso sesto posto nel 1993, anno in cui si giocò ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Saràla prima avversaria delai prossimi. Domani alle 21:00, al Mediolanum Forum di Milano, la Nazionale azzurra sfiderà quella baltica. Si tratta di un confronto profondamente diverso da quelli delle ultime qualificazioni continentali, che per la nostra selezione non valeva fondamentalmente niente visto che il pass era automatico, ospitando il raggruppamento a Milano. Dal 23 ottobre 2019 l’allenatore è il finlandese Jukka Toijala, che si è preso carico di una squadra storicamente poco fortunata agli, quando vi ha partecipato. Solo agli alboriè stata nelle zone alte con costanza (due quinti posti nel 1937 e 1939). Per il resto solo altre tre occasioni di far parte del massimo torneo continentale, con un clamoroso sesto posto nel 1993, anno in cui si giocò ...

