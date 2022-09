Basket, Europei 2022. Gigi Datome: “Ci mancherà un campione come Gallinari. Giocare in casa qualcosa di speciale” (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo alla vigilia dell’esordio dell’Italia agli Europei 2022 di Basket: gli azzurri in casa domani debutteranno in quel di Milano, sfida alle 21.00 contro l’Estonia. Uno dei veterani della squadra è sicuramente Gigi Datome, padrone di casa al Forum di Assago: “Giocare in casa è qualcosa di speciale esserci è un enorme piacere. Bellissimo per Milano e per gli appassionati di Basket” le sue parole riportate dall’ANSA. Non ci si può non soffermare sull’assenza della stella Danilo Gallinari, infortunato proprio ad una settimana dall’esordio: “È un dispiacere non tanto sportivo, anche se ci mancherà un campione come lui, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo alla vigilia dell’esordio dell’Italia aglidi: gli azzurri indomani debutteranno in quel di Milano, sfida alle 21.00 contro l’Estonia. Uno dei veterani della squadra è sicuramente, padrone dial Forum di Assago: “indiesserci è un enorme piacere. Bellissimo per Milano e per gli appassionati di” le sue parole riportate dall’ANSA. Non ci si può non soffermare sull’assenza della stella Danilo, infortunato proprio ad una settimana dall’esordio: “È un dispiacere non tanto sportivo, anche se ciunlui, ...

