Basket, Europei 2022: debutto ok per la Spagna di Scariolo, Bulgaria battuta 114-87 (Di giovedì 1 settembre 2022) Vince e convince la Spagna di Sergio Scariolo al debutto nel girone A degli Europei di Basket. Hernangomez e compagni hanno battuto agevolmente la Bulgaria con il punteggio di 114-87. Una partita senza storia, indirizzata già dal primo quarto con gli iberici avanti 28-17. Il nuovo massimo vantaggio si tocca all’intervallo sul +22 per gli spagnoli. Nella ripresa Fernandez e compagni hanno semplicemente controllato, sforando i 100 punti, con ben 7 giocatori in doppia cifra. Diciassette punti per Brown (6/10 dal campo), uno in meno per Willy Hernangomez mentre Juan si ferma a 12. Inutili per la Bulgaria i 26 punti e gli 11 rimbalzi di Vezenkov. Sabato l’impegno contro i padroni di casa della Georgia. Più equilibrata la sfida tra Bosnia e Ungheria, terminata 95-85 per ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Vince e convince ladi Sergioalnel girone A deglidi. Hernangomez e compagni hanno battuto agevolmente lacon il punteggio di 114-87. Una partita senza storia, indirizzata già dal primo quarto con gli iberici avanti 28-17. Il nuovo massimo vantaggio si tocca all’intervallo sul +22 per gli spagnoli. Nella ripresa Fernandez e compagni hanno semplicemente controllato, sforando i 100 punti, con ben 7 giocatori in doppia cifra. Diciassette punti per Brown (6/10 dal campo), uno in meno per Willy Hernangomez mentre Juan si ferma a 12. Inutili per lai 26 punti e gli 11 rimbalzi di Vezenkov. Sabato l’impegno contro i padroni di casa della Georgia. Più equilibrata la sfida tra Bosnia e Ungheria, terminata 95-85 per ...

