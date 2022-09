Basket, Europei 2022: buona la prima per Slovenia e Spagna. Turchia soffre e vince, ok la Bosnia (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono iniziati gli Europei 2022 di Basket. Nel big match del gruppo B è la Slovenia ad imporsi sulla Lituania per 92-85 al termine di una partita molto combattuta e che Doncic e compagni hanno fatto loro nei minuti di finali. Equilibrio per 38 minuti praticamente, spezzato dalla tripla dall’angolo di Dragic. Da quel momento la partita è girata in maniera definitiva, con i lituani che hanno commesso tanti errori in attacco e con la Slovenia trascinata dalle giocate dei suoi senatori e di uno strepitoso Mike Tobey, che sfiora la doppia doppia con 24 punti ed 8 rimbalzi. Goran Dragic chiude con 19 punti, mentre Doncic ne mette 14 con 10 assist. Alla Lituania non bastano i 19 punti di Mindaugas Kuzminskas e i 18 di Marius Grigonis. buona la prima per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono iniziati glidi. Nel big match del gruppo B è laad imporsi sulla Lituania per 92-85 al termine di una partita molto combattuta e che Doncic e compagni hanno fatto loro nei minuti di finali. Equilibrio per 38 minuti praticamente, spezzato dalla tripla dall’angolo di Dragic. Da quel momento la partita è girata in maniera definitiva, con i lituani che hanno commesso tanti errori in attacco e con latrascinata dalle giocate dei suoi senatori e di uno strepitoso Mike Tobey, che sfiora la doppia doppia con 24 punti ed 8 rimbalzi. Goran Dragic chiude con 19 punti, mentre Doncic ne mette 14 con 10 assist. Alla Lituania non bastano i 19 punti di Mindaugas Kuzminskas e i 18 di Marius Grigonis.laper la ...

sportli26181512 : Europei di basket 2022: il bus non c'è, la Slovenia al palazzo dello sport in taxi. VIDEO: Incredibile disavventura… - Giorno_Milano : Europei basket a Milano, Pozzecco inaugura la Fan Zone in piazza Duomo: 'Viviamo un sogno' - Luxgraph : Italia, Pozzecco e gli Europei: 'Giochiamo con passione' - zazoomblog : Basket Europei 2022: tutti i convocati e le rose delle 24 squadre partecipanti. Jokic Antetokounmpo e Doncic guidan… - LadySbatSnow : Breve storia triste: Sono iniziati gli Europei di Basket. Non posso vederli. Grazie @RaiSport -