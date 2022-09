Basket, calendario oggi Europei 2022: orari e diretta tv giovedì 1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calendario degli Europei 2022 di Basket, con gli orari e come vedere in diretta, tv e streaming, le partite di oggi, giovedì 1 settembre. Ecco finalmente il via ufficiale alla rassegna continentale che vedrà tante stelle sul parquet e un’Italia che si presenta come possibile mina vagante, anche se l’infortunio di Danilo Gallinari nelle qualificazioni mondiali priva il ct Pozzecco di una pedina importante. Ma per vedere gli azzurri in campo bisognerà attendere, ma la prima giornata offre già impegni interessanti, con Spagna-Bulgaria ad aprire e Francia-Germania a chiudere. Tutte le partite saranno visibili in diretta su Eleven Sports, mentre Sky Sport ne proporrà una selezione. Ecco quindi il programma tv ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildeglidi, con glie come vedere in, tv e streaming, le partite di. Ecco finalmente il via ufficiale alla rassegna continentale che vedrà tante stelle sul parquet e un’Italia che si presenta come possibile mina vagante, anche se l’infortunio di Danilo Gallinari nelle qualificazioni mondiali priva il ct Pozzecco di una pedina importante. Ma per vedere gli azzurri in campo bisognerà attendere, ma la prima giornata offre già impegni interessanti, con Spagna-Bulgaria ad aprire e Francia-Germania a chiudere. Tutte le partite saranno visibili insu Eleven Sports, mentre Sky Sport ne proporrà una selezione. Ecco quindi il programma tv ...

