Barcellona | Depay resta | “Impegnato al 100% per il successo della squadra”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo una telenovela di calciomercato lunga settimane, alla fine Memphisannuncia che rimarrà alanche per questa stagione. L’olandese ha affidato ai social il suo pensiero, con parole molto chiare: “Ho deciso di rimanere al Barca! Sono pienamenteper contribuire ai successi sportivi del club”. Per diverso tempoera apparso come il principale obiettivoJuventus per l’attacco, ma poi i bianconeri hanno virato su Milik viste le grandi difficoltà per arrivare al calciatore blaugrana, che adesso annuncia la sua volontà di rimanere in Catalogna. Il tweet diI have decided to stay at Barça ! Fully committed to contribute to the club's sporting success. #ViscaBarca — Memphis(@Memphis) September 1, 2022 SportFace.