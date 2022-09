Bagno di folla a Perugia | Meloni | “Altro che inverno | siamo alla glaciazione demografica” video

(Di giovedì 1 settembre 2022) Accoglienza travolgente anche a. Traffico deviato e decine di migliaia di persone in piazza. Continua il tour elettorale di Giorgiadi città in città, palco dopo palco. ”Non ci interessano le provocazioni, io non vi racconto balle sull’attuale situazione italiana. Nonmessi bene, no. Non è un momento facile, ma penso che con un po’ di coraggio e buona volontà, si può invertire tendenza”. Così la leader di Fratelli d’Italia dal palco del capoluogo umbro.presenza dei candidati umbri alle elezioni politiche e i presidenti della Regioni Umbria e Marche Donatella Tesei e Francesco Acquaroli. Il comizio in piazza IV Novembre si è concluso sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano e il consuetodellacon panoramica dal palco. Riprodotto sui social ...

L'occasione sarà la presentazione dei candidati, un appuntamento per lo più tecnico e con poco, visto anche lo spazio ristretto della piazza stessa.