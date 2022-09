Avellino | ufficiale l’ingaggio di Gambale | ecco i dettagli dell’accordo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Diegoè un nuovo giocatore dell’. Come anticipato nelle scorse ore, la società irpina ha annunciato l’accordo con l’attaccante classe 1998.la nota stampa: “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dall’Aquila 1902 Montevarchi, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di serie B, le prestazioni sportive del calciatore Diego. Nato a Roma il 9 novembre 1998 l’attaccante è cresciuto nelle giovanili della Lazio. Successivamenteha indossato le maglie di Lupa Roma (con cui ha disputato il campionato primavera), Boreale, Montespaccato ed Aquila 1902 Montevarchi. L’anno scorso il suo esordio tra i professionisti con un bottino di 34 presenze 12 gol e 4 ...

L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall'Aquila 1902 Montevarchi, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di serie B, le prestazioni sportive dell'attaccant