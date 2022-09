Aurora Ramazzotti incinta? Indiscreto: come l'ha presa Michelle Hunziker (Di giovedì 1 settembre 2022) Aurora Ramazzotti, 25 anni, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, è incinta. Così riporta "Chi", che ne scrive diffusamente sul numero oggi in edicola. Tutto era cominciato con un mistero: madre e figlia erano state viste entrare in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Era per Michelle o per Aurora? Mistero sciolto: Aurora avrà il primo bambino, dal fidanzato Goffredo Cerza, di professione "business analyst", e la nascita dovrebbe arrivare a gennaio. Michelle, invece, 45 anni portati strepitosamente, diventerà nonna, e nonno sarà Eros Ramazzotti, che ha da poco pubblicato "Battito infinito", il suo nuovo disco, al quale seguirà, da ottobre, con prima tappa Los Angeles, un tour mondiale che prevede varie date ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022), 25 anni, figlia di Eros e di, è. Così riporta "Chi", che ne scrive diffusamente sul numero oggi in edicola. Tutto era cominciato con un mistero: madre e figlia erano state viste entrare in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Era pero per? Mistero sciolto:avrà il primo bambino, dal fidanzato Goffredo Cerza, di professione "business analyst", e la nascita dovrebbe arrivare a gennaio., invece, 45 anni portati strepitosamente, diventerà nonna, e nonno sarà Eros, che ha da poco pubblicato "Battito infinito", il suo nuovo disco, al quale seguirà, da ottobre, con prima tappa Los Angeles, un tour mondiale che prevede varie date ...

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - GBarbato9 : RT @VicolodelleNews: Lo dico senza cattiveria ma... Paola Di Benedetto è molto più brava di Aurora Ramazzotti alla conduzione #PowerHitsEst… - xselenaspowers : RT @dailydrama2022: 31 Agosto 2022 Aurora Ramazzotti è incinta? Secondo Tommaso Zorzi no - Emmachampagne95 : RT @versoblio: E se aurora ramazzotti non fosse incinta? E se quel test di gravidanza che hanno visto i paparazzi preso con la madre in far… -