Atletica, rinviati di due anni i prossimi Mondiali Indoor di Nanchino a causa del Covid (Di giovedì 1 settembre 2022) World Athletics ha annunciato ufficialmente un nuovo rinvio dei Campionati Mondiali Indoor di Atletica leggera a Nanchino, previsti dal 17 al 19 marzo 2023 dopo una serie di precedenti slittamenti causati dal Covid. La rassegna iridata al coperto in Cina è stata riprogrammata per il 2025, un anno dopo l’edizione di Glasgow 2024, mentre viene confermata la collocazione in calendario degli altri grandi eventi della prossima stagione. In questo modo verrà evitata una complessa concomitanza Europei-Mondiali in poche settimane, con la competizione continentale che si svolgerà a Istanbul (in Turchia) dal 2 al 5 marzo 2023. Atletica, Diamond League 2022. A Bruxelles l’ultima volata prima delle finali di Zurigo I Mondiali ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) World Athletics ha annunciato ufficialmente un nuovo rinvio dei Campionatidileggera a, previsti dal 17 al 19 marzo 2023 dopo una serie di precedenti slittamentiti dal. La rassegna iridata al coperto in Cina è stata riprogrammata per il 2025, un anno dopo l’edizione di Glasgow 2024, mentre viene confermata la collocazione in calendario degli altri grandi eventi della prossima stagione. In questo modo verrà evitata una complessa concomitanza Europei-in poche settimane, con la competizione continentale che si svolgerà a Istanbul (in Turchia) dal 2 al 5 marzo 2023., Diamond League 2022. A Bruxelles l’ultima volata prima delle finali di Zurigo I...

