Atletica | rinviati ancora i Mondiali indoor di Nanchino

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 settembre 2022) Altro rinvio per idi, in Cina, previsti per il marzo 2023 dopo una serie di precedenti slittamenti causati dalla pandemia. Lo ha comunicato World Athletics, il massimo organo dell’mondiale: l’evento è stato riprogrammato per il 2025, un anno dopo l’edizione di Glasgow 2024. Nella prossima stagione al coperto, dunque, si eviterà la concomitanza Europei-in poche settimane: l’evento clou dell’inverno 2023 resta la rassegna continentale di Istanbul (Turchia) in programma dal 2 al 5 marzo. SportFace.