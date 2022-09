Atalanta-Torino | le probabili formazioni del match

(Di giovedì 1 settembre 2022) Quarta giornata di Serie A che si chiude con ildel Gewiss Stadium tra. Alle ore 20,45 Gasperini e Juric si sfidano alla ricerca di conferme e punti importanti. Entrambe le squadre vengono da una vittoria nell’ultimo turno e non hanno intenzione di lasciare nulla di intentato anche in questa sfida infrasettimanale. LediQUI– Gasperini è pronto a lanciare dal primo minuto il brasiliano Ederson: l’ex Salernitana dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Zapata e Lookman. Grana Zappacosta, ancora in dubbio. Fuori anche il lungodegente Djimsiti. QUI– Juric proverà a confermare a coppia di trequartisti Radonjic-Vlasic: ma attenzione alle parole ...

