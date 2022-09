Atalanta-Torino | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 1 settembre 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 4a gionata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20 e 45 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’ha totalizzato 7 punti nelle prime tre gare della stagione. Sono arrivate infatti due vittorie esterne, contro Sampdoria ed Hellas Verona, ed un pareggio in casa contro i campioni d’Italia del Milan. È notizia di queste ore la rescissione del contratto con Josip Ilicic, che cercherà una squadra dopo la chiusura del mercato. Classico modulo per la dea, con Zapata come unica punta supportato da Ederson e Pasalic. Ilsi trova con 7 punti a pari dei bergamaschi, con una vittoria aggancerebbe in testa la Roma. Per i granata sono arrivate due vittorie su Monza e Cremonese, inframezzate dal pareggio contro la ...

SkySport : ATALANTA-TORINO 3-1 Risultato finale ? ? rig. #Koopmeiners (43’) ? #Koopmeiners (47’) ? #Vlasic (77’) ? rig.… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, le parole di #Gasperini al termine della partita contro il @TorinoFC_1906 - DiMarzio : Le parole di #Ilicic al termine di @Atalanta_BC-@TorinoFC_1906 - Daniele20052013 : Atalanta Torino 3-1: la tripletta di Koopmeiners porta la Dea in alto - CalcioPillole : Ivan #Juric, tecnico del #Torino, ha parlato a #DAZN al termine della gara persa contro l'#Atalanta: di seguito le… -

Il posticipo della quarta giornata di serie A trafinisce 3 - 1 per i bergamaschi. Al 44mo gol annullato al, con Vlasic in posizione irregolare. Un minuto più tardi, rigore per l', Koopmeiners spiazza Milinkovic - ...Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la netta vittoria della suacontro il: le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo. LE PAROLE - "Una vittoria importante, che dà continuità a questo positivo inizio di campionato. Zapata Adesso vedremo, per ora sembra solo un piccolo stiramento. E' troppo ...L’ormai ex nerazzurro: “Insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario che non si dimenticherà mai” Subito dopo il match tra Atalanta e Torino, vinto dai nerazzurri per 3-1 grazie alla tripletta di T ...L’Atalanta vince contro il Torino ma perde per infortunio Duvan Zapata. Questo il commento del tecnico Gian Piero Gasperini a DAZN e in conferenza stampa raccolto da TMW. ZAPATA – “Adesso vedremo, ...