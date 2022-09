Atalanta-Torino, Bergamo saluta Josip Ilicic prima della partita (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Grandi emozioni a Bergamo prima di Atalanta-Torino, posticipo della quarta giornata della Serie A 2022/2023. Il pubblico del Gewiss Stadium ha infatti potuto salutare Josip Ilicic, lo sloveno che lascia la Dea dopo cinque stagioni, 173 presenze, 60 gol e 44 assist. prima il corridoio tra i compagni di squadra, poi i cori insieme alla curva del tifo orobico per un degno saluto. IL VIDEO No caption needed. pic.twitter.com/a0G5gpuHq1 — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) September 1, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Grandi emozioni adi, posticipoquarta giornataSerie A 2022/2023. Il pubblico del Gewiss Stadium ha infatti potutore, lo sloveno che lascia la Dea dopo cinque stagioni, 173 presenze, 60 gol e 44 assist.il corridoio tra i compagni di squadra, poi i cori insieme alla curva del tifo orobico per un degno saluto. ILNo caption needed. pic.twitter.com/a0G5gpuHq1 —B.C. (@BC) September 1, 2022 SportFace.

