Atalanta | Palomino ascoltato dalla Procura antidoping | “Ho detto come stanno le cose”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il difensore dell’, Josè, risultato positivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controlloa sorpresa, è in questi momentinegli uffici dellaallo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa,è statodaltore di Nado Italia Pierfilippo Laviani. Ecco le sue parole all’uscita: “E’ difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo. Hotutto quello che volevo dire. Lami ha, hostavano le, ora speriamo e aspettiamo”. SportFace.

Il calciatore dell'Josè, risultato positivo al 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sorpresa, è ora negli uffici della procura antidoping allo stadio Olimpico di Roma. Lo apprende l'Ansa. Roma, 1 set. (Adnkronos) - E' terminato l'interrogatorio, dopo 40 minuti, del difensore dell'Atalanta Josè Luis Palomino negli uffici della procura antidoping di Nado Italia coordinata ...