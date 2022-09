Atalanta, Koopmeiners: 'La mia prima tripletta, una vittoria per i tifosi' (Di giovedì 1 settembre 2022) Teun Koopmeiners, autore di una tripletta nel successo 3-1 dell'Atalanta contro il Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Teun, autore di unanel successo 3-1 dell'contro il Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn:...

Atalanta_BC : #AtalantaTorino | 1-0 | 45’+4' ?? GOOOOOOOOOL TEEEEEUN KOOPMEINEEEERS!!!!!! ??????KOOP! Dal dischetto è freddissimo… - SerieA : ?? FT | L'@Atalanta_BC vola in cima alla classifica grazie alla TRIPLETTA di Koopmeiners! #AtalantaTorino - SerieA : ?? HT | L'@Atalanta_BC chiude in vantaggio sul finale di 1° tempo grazie al rigore procurato da Soppy e realizzato… - AnalyticsSerie : Queste le valutazioni di @SofaScoreINT. Il migliore in campo per l’#Atalanta è #Koopmeiners, autore di 3 goal, di c… - Toro_News : ??? | POSTPARTITA #Koopmeiners commenta così la partita contro il #Torino #AtalantaTorino #SerieATIM #ToroNews -