(Di giovedì 1 settembre 2022) L'ultimo ingresso e l'uscita per l'addio definitivo sotto la Curva Nord Pisani che l'hato fra cori e striscioni come "Grazie Ilici 72", il suo numero di maglia, e che è stata sua dall'estate ...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Atalanta, risoluzione consensuale del contratto di #Ilicic: il club lo ha comunicato sui suoi… - Atalanta_BC : TI CAPITA MAI QUANDO SEI SOTTO LA DOCCIA DI PENSARE: 'OCCHIO CHE C'È SPAZIO PER SPINAZZOLA, CRISTANTE È IN POSIZION… - glooit : Atalanta: Ilicic saluta i tifosi prima della partita leggi su Gloo - zazoomblog : Ilicic si congeda dall'Atalanta: l'ultimo saluto ai tifosi nerazzurri - #Ilicic #congeda #dall'Atal… - cmdotcom : #Ilicic si congeda dall'#Atalanta: l'ultimo saluto ai tifosi nerazzurri -

CALCIOMERCATONEWS/ Il Tottenham riscatta Romero, futuro incerto perTORINO: I TESTA A TESTA Soffermiamoci sui precedenti della diretta diTorino . In Serie A a ...Josip, all'indomani della rescissione consensuale con l', ha salutato i suoi tifosi dell'ultimo quinquennio compiendo un giro di campo al Gewiss Stadium di Bergamo per raccoglierne l'...Prima dell'incontro di campionato tra Atalanta e Torino è andato in scena l'ultimo saluto di Josip Ilicic al popolo bergamasco dopo la risoluzione consensuale. Passerella sul ...9' Fallo su Lukic ignorato dall'arbitro sul vertice dell'area destro. 7' OCCASIONE ATALANTA! Toloi da fuori calcia sul secondo palo, Savic non ci arriva, palla sul fondo ma c'è stata una deviazione di ...