Atalanta | il saluto di Ilicic | 'Abbiamo scritto la storia | sarete sempre nel mio cuore'

(Di giovedì 1 settembre 2022) "Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia,...

tuttoatalanta : Il saluto dell'Atalanta a Ilicic: 'Hai incantato Bergamo, ci hai fatto sognare. Grazie, Prof'… - persemprecalcio : ???? Dopo cinque anni tra gioie e dolori, si conclude l'esperienza di Josip #Ilicic con l'#Atalanta. Il saluto della… - Fantacalcio : Atalanta, ecco il saluto a Ilicic: 'Grazie di tutto, Josip!' - forzaroma : Da Stroppa all’Atalanta, il calendario fa sognare #ASRoma #SerieA - Atalantinicom : #Atalanta - (VIDEO) Il saluto squadra - tifosi dopo la vittori... -

Unai tifosi e sempre forza Palermo'. Vido arriva in prestito dall'. Per il Palermo, però, ci sarà la possibilità (non l'obbligo) di riscattarlo a fine stagione. Per lui sarà una ......Ilicic ha rescisso il proprio contratto con l': la fine di un ciclo durato cinque anni dove si è riscritta la storia della Dea in Italia e soprattutto in Champions League. Ecco il...Il saluto ufficiale del ‘Professore’ è affidato ai social network, il suo messaggio è preso d’assalto dai tifosi nerazzurri “Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni ...Atalanta-Torino è uno dei posticipi della 4ª giornata di Serie A: probabili formazioni, ballottaggi e giocatori chiave in ottica fantacalcio ...