Atalanta | il Leicester non molla la presa per un attaccante | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si infiamma anche per l’questo ultimo giorno di mercato, alle prese con ilche vuole chiudere l’acquisto di unbergamasco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia, le Foxes avrebbero infatti sondato nella giornata di ieri il profilo di Jeremie Boga. Sono ancora in corso i contatti tra le due società per valutare la fattibilità dell’operazione.BogaInoltre, l’avrà a disposizione 4 ore aggiuntive per finalizzare la cessione poiché, rispetto al normale termine delle operazioni in Italia, il mercato inglese chiude allo scoccare della mezzanotte locale. Il tecnico della Dea Gianpiero Gasperini non si sarebbe opposto a questo addio vista la permanenza di Malinovskyi e le difficoltà dell’ivoriano ...