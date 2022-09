Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 31 agosto 2022

(Di giovedì 1 settembre 2022)TV: idei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Poli Opposti ha totalizzato 2392 spettatori (16.13% di share). Il film La Mantide su Canale5 ha conquistato in media 904 spettatori (share 9.59%). Il film 2Fast 2Furious su Italia1 ha realizzato 1097 spettatori (7.09%); su Rai2 il film Mai fidarsi di una bionda ha portato a casa 693 spettatori (4.35%), mentre la partita di Volley Maschile: Italia-Cina su Rai3 ha avuto 669 spettatori (3.92%). Su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha totalizzato 693 spettatori (5.43%) e su La7 lo speciale La corsa al voto ne ha avuti ...

manfro74 : @LibertyRosso @AvvocatoAtomico Non capisco cosa c'entri questo commento. La politica ascolti tutta la comunità scie… - occhio_notizie : Ascolti tv mercoledì 31 agosto 2022: Poli opposti vince contro La Mantide? #ascoltitv #datiauditel - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 31 agosto 2022: Poli opposti La Mantide Mondiali di Pallavolo Power Hits dati Auditel e share… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 31 agosto 2022: Poli opposti, La Mantide, Mondiali di Pallavolo, Power Hits, dati Auditel e sh… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Ascolti Tv martedì 30 agosto, Per Sempre la mia ragazza 16.1%, La Mantide 8.2% -

Top di Roma Città per share del quarto d'ora medio ITER sono quelli del 1° semestre 2022, disponibili dallo scorso 30 agosto. Il confronto è con il semestre omogeneo precedente, il primo del ...del 31 agosto 2022 in Prima Serata su Rai1 il film Poli Opposti con Luca Argentero e Sarah ...3% (percentuale alla quale vanno aggiunti iin radiovisione dei canali Rtl 102.5). Su Sky Sport ...Agosto di grandi traguardi sportivi sui campi di atletica, al Foro Italico e su Twitch. Se in TV i Mondiali e gli europei di Rai hanno calamitato l’attenzione degli italiani anche nelle combattute fas ...Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di mercoledì 31 agosto 2022: tutti i dati ...