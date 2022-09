Ascolti Tv analisi 31 agosto | Argentero finisce Carol Bouquet Gentili Calenda | Crosetto da due punti a Celata Di Maio | Carfagna Juve ok su Sky

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 1 settembre 2022)al top: “Tg1” delle 20.00 a 4 milioni e 24,84%; “Techetechete” a 3,495 milioni e 20,19%; “Reazione a catena” (seconda parte) a 3,439 milioni e 26,58%; Tg5 delle 20.00 a 3,211 milioni e 19,52%. La morte di Michail Gorbaciov, il turno infrasettimanale della Serie A, la campagna elettorale, il costo dell’energia e l’inflazione sono stati i ‘topics’ di mercoledì 31, producendo effetti nella programmazione delle televisioni generaliste (e non). In prima serata la sfida tra le ammiraglie è stata però a basso tenore concorrenziale: una commedia italiana su Rai1, Poli Opposti, alle prese con la versione maratona, fino alla conclusione dopo la partenza flop, della serie tv di Canale 5, La Mantide. Rai2 ha proposto la prima tv del film Mai fidarsi di una bionda e Italia1 ha programmato l’action cult 2 Fast 2 Furious, mentre su Rai3 è andata in ...