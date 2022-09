Arisa, annullato il concerto di domani: “Ha problemi di salute” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il concerto di Arisa che si sarebbe dovuto tenere domani, venerdì 2 settembre, a Velletri, è stato annullato. La notizia è arrivata in via ufficiale tramite un comunicato stampa, che spiega che Arisa ha dei problemi di salute. La cantante invece non ha fatto sapere nulla ai suoi followers. Strano visto che lei è sempre molto attiva sui social. Questo ha fatto preoccupare molto i fan, che ora temono per le sue condizioni di salute. Cosa è successo alla cantante? concerto di Arisa annullato: cos’è successo La cantante quest’estate si è esibita in giro per l’Italia nel suo “Ero romantica Little Summer Tour”. Mancano soltanto le ultime tappe. Il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi a Velletri, vicino a ... Leggi su tvzap (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildiche si sarebbe dovuto tenere, venerdì 2 settembre, a Velletri, è stato. La notizia è arrivata in via ufficiale tramite un comunicato stampa, che spiega cheha deidi. La cantante invece non ha fatto sapere nulla ai suoi followers. Strano visto che lei è sempre molto attiva sui social. Questo ha fatto preoccupare molto i fan, che ora temono per le sue condizioni di. Cosa è successo alla cantante?di: cos’è successo La cantante quest’estate si è esibita in giro per l’Italia nel suo “Ero romantica Little Summer Tour”. Mancano soltanto le ultime tappe. Il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi a Velletri, vicino a ...

