Arbitri Serie A: le designazioni per gli anticipi della 5a giornata

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per gli anticipi della 5a giornata di campionato della stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L'AIA ha emanato le designazioni arbitrali per gli anticipi della quinta giornata di Serie A: 

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00 
DOVERI 
ALASSIO – TEGONI 
IV: AYROLDI 
VAR: AURELIANO 
AVAR: MONDIN 

MILAN – INTER Sabato 3/09 h. 18.00 
CHIFFI 
MELI – PERETTI 
IV: MARCENARO 
VAR: DI PAOLO 
AVAR: PAGANESSI 

LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h. 20.45 
SOZZA 
ROCCA – VONO 
IV: SERRA 
VAR: FABBRI 
AVAR: RANGHETTI

