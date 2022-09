”Andare Oltre”, il nuovo singolo di Niccolò Fabi in uscita il 2 Settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Niccolò Fabi annuncia l’uscita del nuovo singolo, “Andare Oltre”, la nuova canzone pubblicata da BMG, in arrivo il 2Settembre,a distanza di un mese dal concerto unico che si terrà il 2 ottobre all’Arena di Verona. Niccolò Fabi, dal 2 Settembre disponibile il nuovo singolo ”Andare Oltre” Ufficio Stampa: Parole & Dintorni Niccolò Fabi annuncia il suo nuovo singolo: ”Rieccoci. Il prossimo 2 Settembre verrà pubblicata “Andare Oltre” una canzone nuova del cantautoreFabi. Chi segue questa pagina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)annuncia l’del, “”, la nuova canzone pubblicata da BMG, in arrivo il 2,a distanza di un mese dal concerto unico che si terrà il 2 ottobre all’Arena di Verona., dal 2disponibile il” Ufficio Stampa: Parole & Dintorniannuncia il suo: ”Rieccoci. Il prossimo 2verrà pubblicata “” una canzone nuova del cantautore. Chi segue questa pagina ...

LTurex16 : Una delle sessioni più travagliate degli ultimi anni, ma ora passiamo ai voti Come voto generale do un 6.5 al merc… - angela_bar : ATTENZIONE per i nuovi followers di #alexwyse che vogliono andare al concerto di #PortoRecanati ricordo che oltre a… - Nuri33045625 : @gianluca826 ANDARE A LAVORARE NON CI PENSI PROPIO,ASSAGGIATO LA STRADA DEL PARASSITA PERCHÉ CAMBIARE,CONTARE CAZZA… - Pistacchio89 : @RandagioRN Povero deficiente sta infangando un nome ed un simbolo con oltre 150 anni di storia per andare appresso… - riccardocornolt : @agoacciaio @Reietto2 E dagli con sto allocco... Per caso ho messo in discussione la presenza o meno di neuroni nel… -