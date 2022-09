Altra proroga ad ottobre per il taglio delle accise

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora una buona notizia per gli automobilisti provati dal caro carburanti degli ultimi mesi: il Governo ha deciso per un’, di poco più di un mese, del. Fino a quando durerà l’? Circa un mese diancora per il. È la decisione congiunta del Ministero dello

milfomane : Dopo il 5 ottobre la vedo dura un altra proroga perché avranno bisogno di fare cassa i 'nuovi' magna magna che andr… -

La Voce di Rovigo

...Vitale studio il governo pensa a un decreto autonomo per interventi sul carro nergia efino ...nostro chef Piero Cantore sentiamo che cosa ci propone questo appuntamento di oggidedicato un'...... già in possesso delle 100% delle quote di Walcor,storica azienda di cioccolato con sede a ...Power (ossia il veto di acquisizione di imprese ritenute strategiche per un paese) e ladella ... Dopo sei anni, Iras ancora commissariata: pronta un'altra proroga Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni politiche, Conte: 'Agenda Draghi insidiosa'. Calenda: 'Su energia pressare Ue' ...del 31 agosto 2022, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022. La circola ...