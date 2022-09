Alla festa dei Sentinelli di Milano ci sarà anche Lucy Salani | donna trans sopravvissuta a Dachau

Giorgiolaporta : Domani 32 agosto, andiamo tutti alla festa dei #comunisti ad ascoltare il dibattito tra #Fratoianni, #Letta e… - santegidionews : #1settembre, visita virtuale alla chiesa di Sant'Egidio a Trastevere in occasione della sua festa - qn_lanazione : Jova Beach Party: orari, info e biglietti. Dopo le polemiche via alla festa - ipotaIamo : Settembre per me significa iniziare già a pensare alla Festa del Cinema di Roma a metà ottobre - cohendedebitis : Immagina essere passati dal chadidente del Consiglio che cena con Putin ed Emilianenko (!!!) al wannabe presidente… -

... Dario Franceschini , a proposito del lancio di Cinema in, nell'ambito di Venezia 79, nuova ... in tutta Italia oltre duemila gli schermi che aderisconopromozione.... il tifo a favore non ti dà vantaggio in termini di decimi di secondo ma sarà bellissimo vederli tutti in". Max Verstappen non vede l'ora di correre il Gran Premio d'Olanda di frontesua ...Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy. In occasione delle celebra ...Ci saranno i mezzi agricoli, anche quelli d’epoca, ci saranno musica e intrattenimenti, e ci saranno i piatti della tradizione, dalla gramigna ai tortelloni fino alle immancabili crescentine. Sabato 3 ...