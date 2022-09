Alessandro Cecchi Paone, baci e passione in barca con il fidanzato (26enne): «Non ho niente da nascondere» (Di giovedì 1 settembre 2022) L’estate di Alessandro Cecchi Paone è all’insegna dell’amore e della passione. Per il giornalista e divulgatore scientifico finire sulle pagine del gossip è una novità, ma adesso per lui, che compirà 60 anni il prossimo 16 settembre, è arrivato il momento di rendere ufficiale la sua relazione. In compagnia del compagno Simone è stato paparazzato dal settimanale Chi e non ha alcuna intenzione di nascondersi. «Non ho niente da nascondere» Le foto in barca pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono l’occasione per far uscire allo scoperto la sua love story con Simone, ragazzo di 26 anni, del quale ancora conosciamo ben poco. Alessandro Cecchi Paone non ha mai nascosto la sua omosessualità e anche ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 1 settembre 2022) L’estate diè all’insegna dell’amore e della. Per il giornalista e divulgatore scientifico finire sulle pagine del gossip è una novità, ma adesso per lui, che compirà 60 anni il prossimo 16 settembre, è arrivato il momento di rendere ufficiale la sua relazione. In compagnia del compagno Simone è stato paparazzato dal settimanale Chi e non ha alcuna intenzione di nascondersi. «Non hoda» Le foto inpubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono l’occasione per far uscire allo scoperto la sua love story con Simone, ragazzo di 26 anni, del quale ancora conosciamo ben poco.non ha mai nascosto la sua omosessualità e anche ...

