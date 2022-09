"Al posto del gas, l'Ue si occupava di come cucinare insetti...". L'affondo della Meloni (Di giovedì 1 settembre 2022) Lunga parte del comizio elettorale di Perugia di Giorgia Meloni è stato dedicato alla crisi energetica e alle soluzioni per i cittadini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Lunga parte del comizio elettorale di Perugia di Giorgiaè stato dedicato alla crisi energetica e alle soluzioni per i cittadini

carlolaudisa : Il #Milan colleziona ventenni. Intesa per #Vranls del #Wolfsburg.Arriva in prestito con diritto di riscatto. In ros… - ItaliaViva : Noi il tema dell'autosufficienza energetica lo abbiamo posto anni fa, quando eravamo al governo e tutti erano contr… - GiovaQuez : 'Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste, l'Italia non è mai stata forte quando ha d… - angy_mas18 : RT @janavel7: Certo che se il nuovo del Pd è questa Rachele Scarpa (candidata e sicura eletta) 24enne sostenitrice del sussidio invece del… - PatriziaMarocco : Vaffanculo Aina Hai una nocciolina al posto del cervello -