Al festival di Emergency un panel per chiedere la riduzione delle spese militari: basta il 2% (Di giovedì 1 settembre 2022) Domenica 4 settembre interverrò al festival di Emergency intitolato La Scelta, in programma a Reggio Emilia a partire da venerdì 2. Questo evento proporrà dibattiti in tante location sparse in tutta la città per approfondire temi cari all’associazione umanitaria. Io parteciperò al panel, coordinato da Gad Lerner, che discuterà, in un incontro pubblico, un tema di grandissima attualità: “Si può immaginare una riduzione congiunta delle spese militari e usare le immense risorse liberate per affrontare i bisogni più urgenti della popolazione mondiale?”. Si tratta di una questione che è parte del dna pacifista dei Verdi che, ricordo, hanno votato contro l’aumento delle spese militari proposto dal governo Draghi, e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Domenica 4 settembre interverrò aldiintitolato La Scelta, in programma a Reggio Emilia a partire da venerdì 2. Questo evento proporrà dibattiti in tante location sparse in tutta la città per approfondire temi cari all’associazione umanitaria. Io parteciperò al, coordinato da Gad Lerner, che discuterà, in un incontro pubblico, un tema di grandissima attualità: “Si può immaginare unacongiuntae usare le immense risorse liberate per affrontare i bisogni più urgenti della popolazione mondiale?”. Si tratta di una questione che è parte del dna pacifista dei Verdi che, ricordo, hanno votato contro l’aumentoproposto dal governo Draghi, e della ...

emergency_ong : Dal 2 al 25 settembre a #ReggioEmilia puoi visitare NO MORE WAR, progetto fotografico di @gilesduley. Scopri i dett… - ilfattoblog : Al festival di Emergency un panel per chiedere la riduzione delle spese militari: basta il 2% - emergencysewa : RT @ilfattoblog: 'L'obiettivo è creare un 'dividendo' da impiegare per creare un fondo per lottare contro pandemie, cambiamento climatico e… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'L'obiettivo è creare un 'dividendo' da impiegare per creare un fondo per lottare contro pandemie, cambiamento climatico e… - ilfattoblog : 'L'obiettivo è creare un 'dividendo' da impiegare per creare un fondo per lottare contro pandemie, cambiamento clim… -