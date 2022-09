Air Force Giggino: Di Maio ha effettuato 31 voli di Stato, ma ora sono diventati “una necessità” (Di giovedì 1 settembre 2022) La notizia l’ha data ieri con una buona dose di perfidia Matteo Renzi: «I voli di Stato, quelli su cui sono Stato massacrato per tre anni, ora li fa tutti Di Maio – attacca l’ex premier da Viareggio -. Quello che qualcuno ha chiamato l’Air Force Renzi continua a viaggiare e vola il triplo di quando c’ero io. Però ora ci va Di Maio che è diventato l’idolo di un certo mondo culturale». Di Maio e i 31 voli di Stato: alcuni per volare in Italia In effetti, come ricostruisce Il Giornale, il ministro degli Esteri è ben presente nella lista dei voli di Stato effettuati dai ministri che Palazzo Chigi è tenuta a rendere pubblici. La legge prevede che lo possano fare solo in casi eccezionali: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) La notizia l’ha data ieri con una buona dose di perfidia Matteo Renzi: «Idi, quelli su cuimassacrato per tre anni, ora li fa tutti Di– attacca l’ex premier da Viareggio -. Quello che qualcuno ha chiamato l’AirRenzi continua a viaggiare e vola il triplo di quando c’ero io. Però ora ci va Diche è diventato l’idolo di un certo mondo culturale». Die i 31di: alcuni per volare in Italia In effetti, come ricostruisce Il Giornale, il ministro degli Esteri è ben presente nella lista deidieffettuati dai ministri che Palazzo Chigi è tenuta a rendere pubblici. La legge prevede che lo possano fare solo in casi eccezionali: ...

simonefurlan1 : RT @SecolodItalia1: Air Force Giggino: Di Maio ha effettuato 31 voli di Stato, ma ora sono diventati “una necessità” - SecolodItalia1 : Air Force Giggino: Di Maio ha effettuato 31 voli di Stato, ma ora sono diventati “una necessità”… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: 1/4 Dettagli: In un nuovo rapporto, l'intelligence britannica ha attirato l'attenzione su un video pubblicato dall'Air Force… - Ve10VeGhost : RT @Gianl1974: 1/4 Dettagli: In un nuovo rapporto, l'intelligence britannica ha attirato l'attenzione su un video pubblicato dall'Air Force… - Gianl1974 : 1/4 Dettagli: In un nuovo rapporto, l'intelligence britannica ha attirato l'attenzione su un video pubblicato dall'… -