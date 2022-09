Aiea, Grossi: "È molto importante che il mondo sappia cosa sta succedendo qui" (Di giovedì 1 settembre 2022) “Augurateci buona fortuna”. Così il direttore di Aiea, Rafael Grossi, ha salutato i giornalisti prima della partenza del convoglio dell’Agenzia Onu verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Ci stiamo muovendo, siamo consapevoli della situazione sul campo, sappiamo che si sono intensificate le attività militari, anche stamane - ha spiegato Grossi -. Pochi minuti fa sono stato aggiornato dal comando dell’autorità militare ucraina sui rischi (della missione). Noi tuttavia siamo arrivati sino a qui e non ci fermeremo, andremo verso la zona grigia dove finisce il controllo delle forze di Kiev per attraversare la prima linea dove inizia il territorio controllato dalle forze di occupazione”. Il numero uno dell’agenzia atomica dell’Onu afferma che sebbene i rischi siano significativi, i 14 funzionari ritengono sussistenti le ... Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) “Augurateci buona fortuna”. Così il direttore di, Rafael, ha salutato i giornalisti prima della partenza del convoglio dell’Agenzia Onu verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Ci stiamo muovendo, siamo consapevoli della situazione sul campo,mo che si sono intensificate le attività militari, anche stamane - ha spiegato-. Pochi minuti fa sono stato aggiornato dal comando dell’autorità militare ucraina sui rischi (della missione). Noi tuttavia siamo arrivati sino a qui e non ci fermeremo, andremo verso la zona grigia dove finisce il controllo delle forze di Kiev per attraversare la prima linea dove inizia il territorio controllato dalle forze di occupazione”. Il numero uno dell’agenzia atomica dell’Onu afferma che sebbene i rischi siano significativi, i 14 funzionari ritengono sussistenti le ...

