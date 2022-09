AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla finta email con oggetto: “Ricevuta di pagamento – Transazione n. 2022xxxx” (Di giovedì 1 settembre 2022) Phishing AGENZIA DELLE ENTRATE: “richiesta di controllo sul registro tributario”Continua la pericola campagna da parte di un finto ufficio dell’AGENZIA DELLE ENTRATE. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “Ricevuta pagaonline@AGENZIAriscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile contribuente,in allegato la Ricevuta di pagamento della Transazione numero 20220xxxx eseguita in data: xxx alle ore xxx sul nostro portale.La invitiamo a conservare la Ricevuta a conferma ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 1 settembre 2022) Phishing: “richiesta di controllo sul registro tributario”Continua la pericola campagna da parte di un finto ufficio dell’. Il mittente dellasembra reale visto che laarriva da “pagaonline@riscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Gentile contribuente,in allegato ladidellanumero 20220xxxx eseguita in data: xxx alle ore xxx sul nostro portale.La invitiamo a conservare laa conferma ...

