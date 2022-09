Adidas presenta le sue maglie per il Mondiale in Qatar (Di giovedì 1 settembre 2022) Mancano poco più di due mesi al Mondiale in Qatar, e una dopo l'altra iniziano a essere svelate le maglie (bellissime!) delle nazionali che, con buona pace per l'Italia di Mancini, prenderanno parte a un evento come sempre unico e seguitissimo, e che per la prima volta nella storia è stato messo in calendario a metà stagione, dal 20 novembre al 18 dicembre. Adidas ha così svelato le divise delle cinque nazionali sponsorizzate dal brand tedesco (Argentina, Germania, Giappone, Spagna e Messico), prime e seconde maglie che uniscono storia e originalità, tradizione e fantasia. Una Germania mai vista prima, il Messico è…azteco Rispetto a quanto visto in passato, la nazionale che si discosterà maggiormente dalle prime maglie del passato è la Germania, che in Qatar si ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Mancano poco più di due mesi alin, e una dopo l'altra iniziano a essere svelate le(bellissime!) delle nazionali che, con buona pace per l'Italia di Mancini, prenderanno parte a un evento come sempre unico e seguitissimo, e che per la prima volta nella storia è stato messo in calendario a metà stagione, dal 20 novembre al 18 dicembre.ha così svelato le divise delle cinque nazionali sponsorizzate dal brand tedesco (Argentina, Germania, Giappone, Spagna e Messico), prime e secondeche uniscono storia e originalità, tradizione e fantasia. Una Germania mai vista prima, il Messico è…azteco Rispetto a quanto visto in passato, la nazionale che si discosterà maggiormente dalle primedel passato è la Germania, che insi ...

