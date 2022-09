Adesso disponibile in Italia il nuovo Huawei Mate Xs 2 (Di giovedì 1 settembre 2022) Non stanno più nella pelle gli utenti Italia per l’annuncio del nuovo Huawei Mate Xs 2, che arriverà a breve nei nostri negozi dopo esser stato disponibile solo nei mercati asiatici. Il device sarà molto simile al modello precedente, il Mate Xs, ma con alcuni rilevanti aggiornamenti nella scheda tecnica. Il display True-Chroma OLED si piegherà verso l’esterno grazie alla cerniera piatta a doppia rotazione Falcon Wing: da aperto, il telefono misurerà 7,8’ pollici con una risoluzione di 2200 x 2480 pixel e da chiuso diventerà un 6,5 pollici con risoluzione pari a 1176 x 2480 pixel. Per quanto riguarda la fotocamera, il device monterà sul retro una principale grandangolo da 50MP, una secondaria ultra-grandangolo da 13MP e uno zoom ottico 3X da 8MP. Tra le modifiche più interessanti vi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Non stanno più nella pelle gli utentiper l’annuncio delXs 2, che arriverà a breve nei nostri negozi dopo esser statosolo nei mercati asiatici. Il device sarà molto simile al modello precedente, ilXs, ma con alcuni rilevanti aggiornamenti nella scheda tecnica. Il display True-Chroma OLED si piegherà verso l’esterno grazie alla cerniera piatta a doppia rotazione Falcon Wing: da aperto, il telefono misurerà 7,8’ pollici con una risoluzione di 2200 x 2480 pixel e da chiuso diventerà un 6,5 pollici con risoluzione pari a 1176 x 2480 pixel. Per quanto riguarda la fotocamera, il device monterà sul retro una principale grandangolo da 50MP, una secondaria ultra-grandangolo da 13MP e uno zoom ottico 3X da 8MP. Tra le modifiche più interessanti vi ...

sttrawberryhill : avevo la possibilità di prendere la limited edition di spotify del vinile di lou ma i miei hanno voluto aspettare o… - tarkonte : @ClementeTafuro @SiNucleare @europaverde_it Tanto per citare, Montalto di Castro è una centrale policombustibile. I… - LMHQIT : È adesso disponibile per l’acquisto il calendario 2023 delle @LittleMix, con immagini provenienti da “The Last Show… - Dany_2910_ : Che schifo... Era meglio ai miei tempi quando facevo la fila ma poi tornavo con i biglietti in mano. Adesso arrivi… - ssagittariusly : @almostsurelyL sisi ma intendevo cioè domani nella vendita generale si trova solo ciò che è comunque disponibile ad… -