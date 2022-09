Acerbi all'Inter, A. Pastorello: 'Siamo molto soddisfatti, non ci preoccupa l'accoglienza. Inzaghi importante' (Di giovedì 1 settembre 2022) L'Inter ha preso Acerbi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio: appena fuori dalla sede in Viale della Liberazione, l'agente... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ha presoin prestito con diritto di riscatto dalla Lazio: appena fuori dalla sede in Viale della Liberazione, l'agente...

DiMarzio : Si sta sbloccando #Acerbi all'@Inter ??#skycalciomercatoday @SkySport - FBiasin : '#Acerbi all'#Inter verso la fumata bianca' (Sky) piutost che nient l'e mei... A) #Nient. B) #Piutost. - SimoneTogna : Andrea Pastorello (fratello di Federico) in sede #inter per ultimare i dettagli per l’approdo di Acerbi all’#Inter. - zazoomblog : DIRETTA Calciomercato Ultimo giorno LIVE: fatta per Acerbi all’Inter Kluivert al Valencia - #DIRETTA… - DucaAndrea85 : Lo dico senza problemi, non sbavo all'idea di Acerbi ovviamente, ma parliamo pur sempre di una riserva. E lo dico s… -