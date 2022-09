Aborto legale a San Marino: la Repubblica del Titano approva la legge che lo regolamenta (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel 2021 era caduta la prima, grande, pietra dal muro che impediva alle donne di godere pienamente dei propri diritti riproduttivi. Con la votazione di ieri sera, 31 agosto, del Consiglio Grande e Generale, il muro crolla definitivamente: San Marino approva la sua legge sull’Aborto che d’ora in poi non è più considerato reato. L’organo parlamentare della Repubblica, il Consiglio Grande e Generale, che è composto da 60 deputati, ha dato il via libera in seconda lettura alla proposta di legge scaturita dalla consultazione popolare del 26 settembre scorso. Per le cittadine sammarinesi sarà possibile usufruire della nuova norma già dalla sua entrata in vigore, prevista il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. San Marino ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel 2021 era caduta la prima, grande, pietra dal muro che impediva alle donne di godere pienamente dei propri diritti riproduttivi. Con la votazione di ieri sera, 31 agosto, del Consiglio Grande e Generale, il muro crolla definitivamente: Sanla suasull’che d’ora in poi non è più considerato reato. L’organo parlamentare della, il Consiglio Grande e Generale, che è composto da 60 deputati, ha dato il via libera in seconda lettura alla proposta discaturita dalla consultazione popolare del 26 settembre scorso. Per le cittadine sammarinesi sarà possibile usufruire della nuova norma già dalla sua entrata in vigore, prevista il quinto giorno successivo a quello della suapubblicazione. San...

Luce_news : Aborto legale a San Marino: la Repubblica del Titano approva la legge che lo regolamenta - cristinareggini : #Aborto legale a #SanMarino, Movimento Rete soddisfatto per l'approvazione della legge - alessio31399 : @AngelaLippolis2 @limtlessmind @DonLucaGabriel1 Partiamo dal fatto che l'aborto non è un contraccettivo, l' aborto… - ErikaBenedetti6 : @ProVitaFamiglia Voleva portare avanti la gravidanza e giustamente l'ha fatto. Vietare l'aborto significa increment… - Deepakumara : @elio_vito @HuffPostItalia L’aborto è la negazione alla vita e una sconfitta per l’essere umano in quanto tale. La… -