A Roma il cantiere del Giubileo entra nel vivo. "Entro il 2025 ci sarà il termovalorizzatore" (Di giovedì 1 settembre 2022) Approvate le linee guida per il piano degli interventi del Giubileo 2025. Il via libera è arrivato questa mattina durante il tavolo istituzionale convocato dal presidente Mario Draghi, dove hanno partecipato cinque ministri (Esteri, Interni, Trasporti, Cultura, Turismo), due sottosegretari (Presidenza e Economia), il governatore del Lazio Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presente anche una delegazione bipartisan: Alberto Bagnai (Lega), Isabella Rauti (FdI), Annamaria Parente (Iv), Marianna Madia (Pd) e Anna Grazia Calabria (FI). Il primo cittadino della capitale ha definito la riunione "molto proficua" parlando di una "grande sintonia" sulle iniziative "che puntano a modernizzare Roma e a metterla nelle condizioni di accogliere decine di milioni di pellegrini". Roberto Gualtieri ha poi aggiunto ...

