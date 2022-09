A Napoli martedì 6 settembre la presentazione del Rapporto Ice sulle prospettive dell’Italia nel contesto globale (Di giovedì 1 settembre 2022) Si terrà a Napoli martedì 6 settembre presso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore la presentazione del XXXVI Rapporto Ice e dell’Annuario 2022 Istat-Ice. Il Rapporto Ice “L’Italia nell’economia internazionale” 2021-22 presenta lo scenario internazionale e la posizione del Paese in un momento di grande complessità per l’economia globale. I nuovi rischi nati dalle tensioni geo-politiche hanno costretto i governi e le imprese a ripensare le strategie di internazionalizzazione e di approvvigionamento delle materie prime. Per quanto riguarda l’Italia, il 2021 ha rappresentato un anno di grandi successi dal punto di vista della performance dell’export: i 516 miliardi di euro raggiunti rappresentano un record storico. Tuttavia, le sfide che attendono le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Si terrà apresso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore ladel XXXVIIce e dell’Annuario 2022 Istat-Ice. IlIce “L’Italia nell’economia internazionale” 2021-22 presenta lo scenario internazionale e la posizione del Paese in un momento di grande complessità per l’economia. I nuovi rischi nati dalle tensioni geo-politiche hanno costretto i governi e le imprese a ripensare le strategie di internazionalizzazione e di approvvigionamento delle materie prime. Per quanto riguarda l’Italia, il 2021 ha rappresentato un anno di grandi successi dal punto di vista della performance dell’export: i 516 miliardi di euro raggiunti rappresentano un record storico. Tuttavia, le sfide che attendono le ...

