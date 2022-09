? LIVE! Atalanta-Torino, le formazioni: torna Zappacosta, Boga nemmeno in panchina (Di giovedì 1 settembre 2022) Atalanta-Torino: formazioni UFFICIALI Atalanta (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. A disp: Rossi, Sportiello, Maehle, Hateboer, Zortea, Scalvini, Ruggeri, Lookman, Malinovskyi, Muriel, Højlund. All. Gasperini Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Linetty; Sanabria. A disp: Fiorenzaa, Gemeello, Bayeye, Schuurs, Zima, Adopo, Vojvoda, Garbett, Ilkhan, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric Arbitro: Di Bello di Brindisi Gasperini schiera per la prima volta Ederson dall’inizio sulla trequarti, dove trova spazio anche Pasalic nel tridente chiuso da Duvan Zapata. Soppy confermato in fascia, esordio per Zappacosta, alla prima convocazione dopo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022)UFFICIALI(3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners,; Ederson, Pasalic; Zapata. A disp: Rossi, Sportiello, Maehle, Hateboer, Zortea, Scalvini, Ruggeri, Lookman, Malinovskyi, Muriel, Højlund. All. Gasperini(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Linetty; Sanabria. A disp: Fiorenzaa, Gemeello, Bayeye, Schuurs, Zima, Adopo, Vojvoda, Garbett, Ilkhan, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric Arbitro: Di Bello di Brindisi Gasperini schiera per la prima volta Ederson dall’inizio sulla trequarti, dove trova spazio anche Pasalic nel tridente chiuso da Duvan Zapata. Soppy confermato in fascia, esordio per, alla prima convocazione dopo ...

