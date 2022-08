Zielinski | “Io nuovo leader del Napoli?” | sentite la risposta!

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa sera alle ore 20:45 ilaffronterà il Lecce di Marco Baroni allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri arrivano da un sofferto pareggio contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Spalletti ha optato per un sostanzioso turn-over, esordio per Ndombele, Ostigard, Oliveira e Raspadori dal primo minuto, tanti volti nuovi tra le fila degli azzurri. Il centrocampista polacco delè intervenuto ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di-Lecce, di seguito le dichiarazioni di Piotr: Durante questa sessione di mercato ilha perso molti giocatori importanti, vista il vuoto diship lasciato ti identifichi tra i nuovidi questa squadra? “Tutti dobbiamo dare sempre il massimo, i ragazzi che sono arrivati sono ...

Zielinski a Dazn: "Dobbiamo dare sempre il massimo. I nuovi sono fortissimi" Nel pre-partita di Napoli-Lecce il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn: " Sono tra i leader dello spogliatoio dopo le tante partenze Io guardo a tutta la squadra ...FIRENZE - Un punto per parte tra Fiorentina e Napoli. Non manca lo spettacolo al Franchi, non si vedono però i gol tra due squadre votate all'attacco. E se gli azzurri raggiungono ...