Zielinski | “Dobbiamo dare tutti il massimo | sui nuovi acquisti…”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Piotrparla nel pre partita di Napoli-Lecce A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Lecce, partita valida per la quarta giornata di Serie A, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Lecce, Zielinski: 'dare il massimo, i nuovi arrivati sono tutti ragazzi eccezionali'Commenta per primo Prima di Napoli - Lecce, Piotr Zielinski si è fermato a parlare a DAZN 'Guardo a tutto la squadra, tutti dobbiamo dare il massimo. I ragazzi che sono arrivati sono fortissimi e persone eccezionali, questo è importante'.50' - Zielinski ci prova dal limite dell'area: tiro forte ma centrale, blocca Falcone. 49' - Elmas vicino al gol con un tocco sul secondo palo, bravo Falcone a coprire tutto lo specchio della porta ma ...