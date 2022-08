Zelensky affitta la villa a Forte dei Marmi a una coppia russa. Ma l’agenzia immobiliare smentisce l’indiscrezione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Zelensky affitta la villa a Forte dei Marmi a una coppia russa: la notizia è stata lanciata da Il Tirreno che ha pubblicato l’indiscrezione sulla prima pagina del quotidiano. Zelensky affitta la villa a Forte dei Marmi a una coppia russa Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fittato la sua villa di Forte dei Marmi, in Toscana, a 50 mila euro al mese a una coppia di cittadini russi. A pubblicare la notizia in prima pagina è stato il quotidiano Il Tirreno. l’indiscrezione circolava in Versilia già da alcuni giorni ed è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022)ladeia una: la notizia è stata lanciata da Il Tirreno che ha pubblicatosulla prima pagina del quotidiano.ladeia unaIl presidente ucraino Volodymyrha fittato la suadidei, in Toscana, a 50 mila euro al mese a unadi cittadini russi. A pubblicare la notizia in prima pagina è stato il quotidiano Il Tirreno.circolava in Versilia già da alcuni giorni ed è stata ...

