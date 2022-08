Zaporizhzhia, partita da Kiev la missione Aiea (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli esperti dell’Aiea hanno lasciato Kiev per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi nel sud dell’Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l’agenzia Dpa. “Passeremo lì qualche giorno”, ha detto il capo dell’Aiea e della missione, Rafael Grossi, prima di lasciare Kiev con la speranza di colloqui con lo staff ucraino dell’impianto durante la visita. “Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa”, ma anche ucraina, ha detto, prima della partenza su un convoglio di dieci mezzi bianchi con le insegne Onu. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli esperti dell’hanno lasciatoper raggiungere la centrale nucleare di, occupata dai russi nel sud dell’Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l’agenzia Dpa. “Passeremo lì qualche giorno”, ha detto il capo dell’e della, Rafael Grossi, prima di lasciarecon la speranza di colloqui con lo staff ucraino dell’impianto durante la visita. “Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa”, ma anche ucraina, ha detto, prima della partenza su un convoglio di dieci mezzi bianchi con le insegne Onu. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

