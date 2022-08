WWE | Shayna Baszler parla del rapporto tra Ronda Rousey e i fans

World Wrestling

Le Superstarincluse nei due set includono AJ Styles, Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Cesaro, Hulk Hogan, Roman Reigns, Seth Rollins,Baszler, Sheamus e Shinsuke Nakamura. Molte delle ...Women's Tag Team Championship : Sasha Banks & Naomi battono Queen Zelina & Carmella, Liv Morgan & Rhea Ripley,Baszler & Natalya Match femminile che ha superato di gran lunga le ... Due Superstars WWE allenano Liv Morgan e Shayna Baszler per Clash At The Castle Shayna Baszler e Ronda Rousey sono amiche di lunga data. Sin da quando entrambe si allenavano insieme alla palestra MMA Glendale Fighting Club, ed ora sono delle stelle di primo piano della divisione ...What might well be the busiest wrestling weekend of the year is almost upon us. WWE's biggest UK show for three decades, an NXT vs. NXT UK supershow the next day, and then AEW All Out to close the ...