(Di mercoledì 31 agosto 2022) All’inizio del mese di agsoto in un live show avvenuto in South Carolina in un match contro Bianca Belair,si è infortunata alla testa e molti si aspetavano un lungo periodo ai box. lo staff medico resta positivo e ha provato a dare un periodo attendibile per il suo ritorno. La situazione Stando ai giornalisti di PWInsdier,tornerà a viaggiare on the road gia dal prossimo mese e probabilmente sarà anche già impiegata su ring.

Zona_Wrestling : WWE: Il rientro di Carmella è previsto a breve -

Tuttowrestling

... del pugile influencer Logan Paul e dell'ex giocatore di football (oggi telecronista in) Pat ... e grandi match Tra le sorprese non può non essere menzionato poi ilnella compagnia di Cody ...... del pugile influencer Logan Paul e dell'ex giocatore di football (oggi telecronista in) Pat ... e grandi match Tra le sorprese non può non essere menzionato poi ilnella compagnia di Cody ... Sempre più vicino il ritorno di Sasha Banks in WWE Una delle stable più importanti attualmente in circolazione sui ring della WWE, se non addirittura la più importante di tutte, è sicuramente la Bloodline, squadra formata dal campione indiscusso WWE e ...L’Hall Of Famer della WWE Trish Stratus ha dato il via alla puntata di ieri sera di Monday Night Raw da Toronto, Canada. La Stratus ha parlato d ...