WhatsApp pensa a chi ama lo smartwatch: arriva in Beta la soluzione nativa per rispondere direttamente da "polso" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un sogno che presto potrebbe finalmente realizzarsi per tutti gli amanti degli smartwatch. Sarà infatti possibile – speriamo non troppo tardi – rispondere direttamente dal polso alle chiamate di WhatsApp, sfruttando l'app di Meta su WearOS 3. WearOS 3 permette ora di rispondere alle chiamate WhatsApp – 31822 www.computermagazine.itNon manca molto all'arrivo di una delle feature maggiormente richieste dagli utenti di WhatsApp. Parliamo anzitutto del contesto di utilizzo dell'app di IM tramite smartwatch. Il gadget da polso si è spesso contraddistinto per essere un alleato di primaria importanza in termini di visualizzazione dei messaggi. Ma, almeno fino ad ora, su WearOS non era possibile sfruttare l'app anche per ...

