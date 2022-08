DantiNicola : Quando parla di #pricecap e di spendere bene i fondi del #PNRR, il leader del PPE Weber dice cose giuste. Dovrebbe… - Mirarch3 : RT @DantiNicola: Quando parla di #pricecap e di spendere bene i fondi del #PNRR, il leader del PPE Weber dice cose giuste. Dovrebbe però an… - Affaritaliani : Weber (Ppe): 'In Italia per sostenere campagna di Silvio Berlusconi, custode di governo europeista' - Affaritaliani : Berlusconi riceve presidente Ppe Weber: 'Prossimo Governo dovrà essere europeista' - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Weber (Ppe): 'Forza Italia è garante con l'Europa per il centrodestra' -

Roma, 31 agosto 2022 "Sono lieto di presentarvi il presidente del, è venuto in Italia per supportarci con la sua autorevolezza. Abbiamo parlato di tanti argomenti e del prossimo Governo, che dovrà essere convintamente europeista", le parole di Silvio ...AGI/Vista - "Il Partito Popolare Europeo sostiene Forza Italia e Silvio Berlusconi come custode di un governo europeista in Italia", le parole del presidente delin un video con Silvio Berlusconi. / Instagram Berlusconi"Prossimo Governo dovrà essere europeista" AGI/Vista - "Sono lieto di presentarvi il presidente del Ppe Weber, è venuto in Italia per supportarci con la sua autorevolezza. Abbiamo parlato di tanti arg ...AGI/Vista - "Il Partito Popolare Europeo sostiene Forza Italia e Silvio Berlusconi come custode di un governo europeista in Italia", le parole del presidente del Ppe Weber in un video con Silvio Berlu ...