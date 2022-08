Weber mi ha chiesto di Meloni | ecco cosa gli ho detto Parla Cesa Udc

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Con Manfredabbiamoto di Giorgia”, racconta Lorenzo, leader dell’Udc, a Formiche.net dopo l’incontro con il presidente e capogruppo del Partito popolare europeo in visita a Roma. “Gli ho spiegato che in Italia c’è una campagna fuori dal tempo orchestrata dalla sinistra per bollare la leader di Fratelli d’Italia come fascista. Se gli elettori ae tutto il centrodestra, e se il Presidente della Repubblica le affiderà l’incarico di formare un nuovo governo, lei è pienamente legittimata. Come Partito popolare europeo le daremo una mano: aiutando lei, aiutiamo l’Italia”, aggiunge.è a Roma per sostenere i partiti popolari in vista delle elezioni del 25 settembre: Forza Italia e l’Udc. “Abbiamo bisogno di forze moderate”, ha. ...