“Vuole perdere”. La verità dietro le gaffe di Letta: sondaggista senza pietà (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luigi Crespi, pubblicitario, spin doctor e sondaggista dice la sua sulla campagna elettorale condotta dai leader italiani in vista delle elezioni del 25 settembre. Il primo a finire nel mirino di Crespi, intervistato da Repubblica, è Enrico Letta: “Letta ha fatto una buona campagna, con lo schema ‘o di qua o di là', ma è chiaramente fatta per perdere. Perché è identitaria, non espande. E del resto gli rubano voti sia il Mélenchon pugliese che il Macron dei Parioli, il 15 per cento direi” . Il riferimento è a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e a Carlo Calenda, numero uno di Azione, che “fa 45 tweet al giorno, è compulsivo, la sua è la peggiore campagna elettorale”. E Giorgia Meloni? Potrebbe essere sottostimata nei sondaggi: “È probabile, tutti quelli che poi hanno vinto lo sono stati in passato. I ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luigi Crespi, pubblicitario, spin doctor edice la sua sulla campagna elettorale condotta dai leader italiani in vista delle elezioni del 25 settembre. Il primo a finire nel mirino di Crespi, intervistato da Repubblica, è Enrico: “ha fatto una buona campagna, con lo schema ‘o di qua o di là', ma è chiaramente fatta per. Perché è identitaria, non espande. E del resto gli rubano voti sia il Mélenchon pugliese che il Macron dei Parioli, il 15 per cento direi” . Il riferimento è a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e a Carlo Calenda, numero uno di Azione, che “fa 45 tweet al giorno, è compulsivo, la sua è la peggiore campagna elettorale”. E Giorgia Meloni? Potrebbe essere sottostimata nei sondaggi: “È probabile, tutti quelli che poi hanno vinto lo sono stati in passato. I ...

